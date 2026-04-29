В Госдуме предложили повысить доступность транспорта для семей с детьми

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась в Минтранс России с просьбой повысить доступность железнодорожного и авиационного транспорта для семей с детьми, особенно в преддверии летней оздоровительной кампании 2026 года.
Соответствующее обращение на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас, уважаемый Андрей Сергеевич, рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении доступности железнодорожного и авиационного транспорта для семей с детьми, особенно в преддверии летней оздоровительной кампании 2026 года, а также уведомить комитет о планируемых мерах поддержки таких семей", - говорится в обращении Останиной.