Трамп заявил о поражении Украины

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина потерпела поражение в военном плане, заявил президент США Дональд Трамп.
Журналисты в Белом доме спросили американского лидера, какой из двух конфликтов закончится быстрее — на Украине или в Иране.
"Я не знаю. Возможно, они завершатся примерно в одно время. Думаю, Украина в военном отношении потерпела поражение", — сказал он.
Однако сразу же после этих слов Трамп привел статистику, которая указывает на то, что он мог подразумевать Иран.
"В военном отношении взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей на данный момент все они находятся под водой", — добавил глава Белого дома.
Ранее в среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого президент сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Глава государства также рассказал Трампу, что российские войска удерживают инициативу и теснят позиции ВСУ. Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.