Трамп назвал прекрасным решение ОАЭ выйти из ОПЕК - РИА Новости, 29.04.2026
21:32 29.04.2026 (обновлено: 21:40 29.04.2026)
Трамп назвал прекрасным решение ОАЭ выйти из ОПЕК

Трамп: выйдя из ОПЕК ОАЭ приняли прекрасное решение

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК, назвав его прекрасным.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК, заявив, что считает его прекрасным.
"Это прекрасно… У них в ОПЕК есть определенные проблемы", - сказал Трамп журналистам.
Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
