Трамп назвал прекрасным решение ОАЭ выйти из ОПЕК

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддержал решение ОАЭ выйти из ОПЕК, заявив, что считает его прекрасным.
Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.