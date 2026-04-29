Трамп заявил, что США скоро опубликуют много данных по НЛО

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшем будущем опубликуют так много данных по НЛО, как смогут.
"Думаю, в ближайшем будущем мы опубликуем столько, сколько сможем", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
В феврале экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.
