21:25 29.04.2026 (обновлено: 21:26 29.04.2026)
Трамп заявил, что США скоро опубликуют много данных по НЛО

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшем будущем опубликуют так много данных по НЛО, как смогут.
"Думаю, в ближайшем будущем мы опубликуем столько, сколько сможем", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
В феврале экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.
