США не снимут блокаду с Ирана до достижения ядерной сделки, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы, отметив высокую эффективность этого давления в сравнении с военными ударами.

"Они (Иран – ред.) не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Но я не хочу (ее снимать – ред.), потому что не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", — добавил Трамп.