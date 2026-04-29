США не снимут блокаду с Ирана до достижения ядерной сделки, заявил Трамп - РИА Новости, 29.04.2026
19:02 29.04.2026 (обновлено: 19:10 29.04.2026)
Трамп: США не снимут морскую блокаду с Ирана до достижения ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы.
  • По его словам, блокада работает эффективнее, чем бомбардировки, и Иран хочет договориться.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы, отметив высокую эффективность этого давления в сравнении с военными ударами.
"Блокада работает куда эффективнее, чем бомбардировки. Они (Иран – ред.) задыхаются, как забитая свинья. И дальше им будет только хуже. У них не может быть ядерного оружия", — передает портал Axios слова Трампа.
По словам американского лидера, Иран хочет договориться.
"Они (Иран – ред.) не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Но я не хочу (ее снимать – ред.), потому что не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", — добавил Трамп.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
