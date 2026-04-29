США не снимут блокаду с Ирана до достижения ядерной сделки, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы, отметив высокую эффективность этого давления в сравнении с военными ударами.
По словам американского лидера, Иран хочет договориться.
"Они (Иран – ред.) не хотят, чтобы я продолжал блокаду. Но я не хочу (ее снимать – ред.), потому что не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", — добавил Трамп.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.