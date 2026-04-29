Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует долгосрочную блокаду Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде. <...> Он решил продолжать давление на экономику и экспорт иранской нефти, препятствуя заходу судов в иранские порты и выходу оттуда", — говорится в публикации.
Президент счел возобновление бомбардировок или выход из конфликта более рискованными вариантами, чем сохранение блокады, пояснили чиновники.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила газете, что это решение якобы позволит Вашингтону оказать влияние на Тегеран.
На прошлой неделе Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу для продолжения диалога. Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против ИРИ и Ливана.
Далее Вашингтон и Тегеран обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом. Переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
Как написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Трамп и его команда скептически отнеслись к идее открыть Ормузский пролив и отложить диалог по ядерной тематике. Вашингтон может в ближайшие дни представить ответные предложения.
