Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишут СМИ

07:07 29.04.2026 (обновлено: 09:07 29.04.2026)
WSJ: Трамп поручил советникам готовиться к долгосрочной блокаде Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, пишет WSJ.
  • Глава Белого дома считает, что это менее рискованный шаг по сравнению с возобновлением бомбардировок или выходом из конфликта.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует долгосрочную блокаду Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«

"Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде. <...> Он решил продолжать давление на экономику и экспорт иранской нефти, препятствуя заходу судов в иранские порты и выходу оттуда", — говорится в публикации.

Президент счел возобновление бомбардировок или выход из конфликта более рискованными вариантами, чем сохранение блокады, пояснили чиновники.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила газете, что это решение якобы позволит Вашингтону оказать влияние на Тегеран.
На прошлой неделе Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В понедельник телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу для продолжения диалога. Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против ИРИ и Ливана.
Далее Вашингтон и Тегеран обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом. Переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
Как написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Трамп и его команда скептически отнеслись к идее открыть Ормузский пролив и отложить диалог по ядерной тематике. Вашингтон может в ближайшие дни представить ответные предложения.
