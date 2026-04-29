Демократы в конгрессе США обсуждают иск против Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2026
04:52 29.04.2026 (обновлено: 04:53 29.04.2026)
Time: демократы хотят подать иск против Трампа из-за операции в Иране

Президент Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Демократы в конгрессе США обсуждают возможность подачи иска против президента Дональда Трампа.
  • Иск может быть подан, если Трамп продолжит конфликт с Ираном после 1 мая без одобрения законодателей.
  • Демократы пока не приняли окончательного решения о подаче иска и стремятся сначала использовать все возможные законодательные меры.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Демократы в конгрессе США обсуждают возможность подачи иска против американского президента Дональда Трампа, если глава Белого дома решит продолжать конфликт с Ираном после 1 мая без одобрения законодателей, сообщает журнал Time со ссылкой на источники.
Первого мая истекают 60 дней с тех пор, как Трамп проинформировал конгресс США о военной операции против Ирана, начавшейся 28 февраля. По истечении этого срока он будет обязан по закону либо заручиться одобрением законодателей для продолжения военных действий, либо письменно подтвердить, что для безопасного вывода войск необходимо еще 30 дней.
"Внутренние обсуждения (подачи иска - ред.), о которых ранее не сообщалось, были охарактеризованы законодателями как находящиеся еще на ранней стадии, но могут активизироваться в ближайшие недели, если президент продолжит военную операцию после истечения критического 60-дневного срока 1 мая", – пишет издание.
Как уточняет журнал, демократы пока не приняли окончательного решения о подаче судебного иска, стремясь сначала использовать все возможные законодательные меры. В частности, сенатор Адам Шифф планирует провести повторное голосование по резолюции об ограничении военных полномочий президента в конце текущей недели.
После ударов США и Израиля по Ирану десятки демократов в конгрессе подвергли резкой критике действия администрации Трампа, указав на высокие риски эскалации и нарушение конституционных процедур. Однако сенат США несколько раз отвергал их резолюции по ограничению военных полномочий президента в рамках операции против Ирана.
