Карл III подарил Трампу рынду с подлодки HMS Trump - РИА Новости, 29.04.2026
04:23 29.04.2026 (обновлено: 10:07 29.04.2026)
Карл III подарил Трампу рынду с подлодки HMS Trump

Карл III подарил Трампу рынду с утилизированной подлодки HMS Trump

© AP Photo / Alex BrandonКороль Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме
Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме
  • Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду с утилизированной британской подлодки HMS Trump.
  • Подлодка HMS Trump была спущена на воду в 1944 году и утилизирована в 70-х годах.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду с утилизированной британской подлодки HMS Trump.
"Итак, сегодня вечером, господин президент, я рад вручить вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством нашей общей истории и светлого будущего", – сказал британский монарх в ходе торжественного ужина в его честь в Белом доме.
HMS Trump была спущена на воду в 1944 году, служила, в частности, в составе Британского Тихоокеанского флота. Утилизирована в 70-х.
Президент США Дональд Трамп и британский король Карл III во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Белый дом "короновал" Трампа
28 апреля, 22:46
 
