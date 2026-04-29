Карл III подарил Трампу рынду с подлодки HMS Trump

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду с утилизированной британской подлодки HMS Trump.
- Подлодка HMS Trump была спущена на воду в 1944 году и утилизирована в 70-х годах.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду с утилизированной британской подлодки HMS Trump.
"Итак, сегодня вечером, господин президент, я рад вручить вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством нашей общей истории и светлого будущего", – сказал британский монарх в ходе торжественного ужина в его честь в Белом доме.
HMS Trump была спущена на воду в 1944 году, служила, в частности, в составе Британского Тихоокеанского флота. Утилизирована в 70-х.
