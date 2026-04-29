В США рассказали, что произошло с Трампом из-за конфликта с военными - РИА Новости, 29.04.2026
02:41 29.04.2026 (обновлено: 02:45 29.04.2026)
В США рассказали, что произошло с Трампом из-за конфликта с военными

Джонсон: генералы не позволили Трампу применить ядерное оружие против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказа, как генералы заставили президента США Дональда Трампа отказаться от намерения применить ядерное оружие против Ирана.
  • Именно после этого эпизода глава Белого дома решил заявить, что отказывается от применения ядерного оружия.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Американские генералы заставили президента США Дональда Трампа отступить от намерения применить ядерное оружие против Ирана, об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Насколько известно, <…> когда неделю или две назад проводилось экстренное совещание о действиях против Ирана, впервые возникла тема применения ядерного оружия. <…> Трамп начал поднимать вопрос о возможности использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану. И (глава Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) генерал Кейн ответил: "Нет, и даже не думайте. Мы этого не сделаем", — рассказал эксперт.
По словам Джонсона, глава Белого дома именно после этого эпизода решил заявить, что отказывается от применения ядерного оружия в конфликте.
Действия главы Белого дома все чаще вызывают споры и осуждение у его окружения. По данным последнего исследования, рейтинг одобрения деятельности американского лидера составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении. В конце марта университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана, опустившись до 33% - это самый низкий результат за второй срок.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных ослушаться приказа Трампа, если тот решит провести наземную операцию в Иране.
В миреИранСШАМассачусетсДональд ТрампЛарри ДжонсонРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
