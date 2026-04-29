Трамп хочет продления полномочий на операцию против Ирана, заявил эксперт - РИА Новости, 29.04.2026
01:15 29.04.2026
Трамп хочет продления полномочий на операцию против Ирана, заявил эксперт

Расмуссен: Трамп будет добиваться продления полномочий на операцию против Ирана

© AP Photo / Evan Vucci
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп будет добиваться продления своих полномочий на проведение военной операции против Ирана, заявил подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
  • Эксперт подчеркнул, что Израиль и часть политической элиты в США будут подталкивать Белый дом к дальнейшей эскалации конфликта.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет добиваться продления своих полномочий на проведение военной операции против Ирана, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Трамп находится в безвыигрышной ситуации и пытается найти из нее выход. Вероятно, он будет добиваться продления своих полномочий", - сказал Расмуссен.
Первого мая исполняется 60 дней с тех пор, как Трамп проинформировал конгресс США о военной операции против Ирана. По истечении этого срока он будет обязан по закону либо заручиться одобрением законодателей для продолжения военных действий, либо письменно подтвердить, что для безопасного вывода войск необходимо еще 30 дней.
"Если Трамп выведет войска, то с политической точки зрения это не будет выглядеть хорошо. Он может усилить угрозы, но тогда, вероятнее всего, результат будет еще хуже", - добавил Расмуссен.
Эксперт подчеркнул, что Израиль и часть политической элиты в США будут подталкивать Белый дом к дальнейшей эскалации конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
