На торги выставили два нежилых помещения на Нагатинской набережной

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Предприниматели могут принять участие в городских торгах по продаже двух коммерческих помещений площадью 29,6 и 29,8 квадратного метра в районе Нагатинский Затон, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.



"Коммерческая недвижимость свободного назначения в многоквартирных домах — это возможность открыть бизнес в районах с уже сложившейся застройкой и более предсказуемым потребительским спросом. Предприниматели могут приобрести такие объекты на открытых аукционах. Например, сейчас на торгах доступны два компактных нежилых помещения площадью 29,6 и 29,8 квадратного метра на Нагатинской набережной", - отметил Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.



Он добавил, что в этих объектах можно разместить фотостудии, кабинеты для оказания услуг в сфере красоты и здоровья или мини-центр детского развития.



Объекты находятся на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: Нагатинская набережная, дом 32, корпус 1.



Прием заявок на участие в торгах завершится 19 мая, а аукционы пройдут 28 мая на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.



Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.



Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".