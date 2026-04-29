Постпред при ОЗХО: Запад не замечает производство химикатов на Украине

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад не хочет замечать наличие на Украине производств отравляющих веществ, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.
Дипломат напомнил, что "российскими военными на территории Украины была выявлена целая сеть лабораторий, в которых производятся, в том числе и кустарным способом, различные токсичные ядовитые химикаты, которые применяются в ходе боевых действий в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении".
"В ответ на предоставляемые нами доказательства, предостережения вполне ожидаемо сталкиваемся с болезненной истеричной реакцией стран Запада и категорическим нежеланием воспринимать подобного рода факты. При этом в наш адрес звучат безосновательные обвинения в дезинформации и клевете", - сказал Тарабрин в ходе онлайн-брифинга, организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Реакция западных стран, по мнению Тарабрина, является весьма понятной, она соответствует логике " зарубежных кураторов Киева", которые всячески "покрывают и поощряют хунту на подобного рода преступления".
"Они (страны Запада - ред.) всячески из кожи вон лезут, чтобы переложить с больной головы на здоровую и представить уже Российскую Федерацию уже в качестве нарушителя ОЗХО", - подчеркнул он.