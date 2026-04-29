Рейтинг@Mail.ru
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает производство химикатов на Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 29.04.2026
Постпред при ОЗХО: Запад не замечает производство химикатов на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что Запад не хочет замечать наличие на Украине производств отравляющих веществ.
  • Российские военные выявили на территории Украины сеть лабораторий, где кустарным способом производятся токсичные химикаты, применяемые в ходе боевых действий.
  • Тарабрин отметил, что западные страны реагируют на доказательства болезненно и не желают воспринимать факты, при этом обвиняя Россию в дезинформации.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад не хочет замечать наличие на Украине производств отравляющих веществ, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.
Дипломат напомнил, что "российскими военными на территории Украины была выявлена целая сеть лабораторий, в которых производятся, в том числе и кустарным способом, различные токсичные ядовитые химикаты, которые применяются в ходе боевых действий в нарушение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении".
"В ответ на предоставляемые нами доказательства, предостережения вполне ожидаемо сталкиваемся с болезненной истеричной реакцией стран Запада и категорическим нежеланием воспринимать подобного рода факты. При этом в наш адрес звучат безосновательные обвинения в дезинформации и клевете", - сказал Тарабрин в ходе онлайн-брифинга, организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Реакция западных стран, по мнению Тарабрина, является весьма понятной, она соответствует логике " зарубежных кураторов Киева", которые всячески "покрывают и поощряют хунту на подобного рода преступления".
"Они (страны Запада - ред.) всячески из кожи вон лезут, чтобы переложить с больной головы на здоровую и представить уже Российскую Федерацию уже в качестве нарушителя ОЗХО", - подчеркнул он.
В миреУкраинаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала