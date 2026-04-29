В США восхитились российским оружием в зоне СВО

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский Т-72 возглавил рейтинг лучших танков в мире по версии американского журнала The National Interest.
"Факт остается фактом: он отвечает всем требованиям эффективного танка. <…> Т-72, несмотря на беспилотники и другие трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, выигрывает войну на поле боя на Украине. <…> Именно поэтому это лучший танк в мире на сегодняшний день", — говорится в публикации.
На втором месте в рейтинге расположился американский M1 "Абрамс", на третьем — израильский Merkava V. В десятку лучших также вошел российский танк Т-14 "Армата", разместившийся на шестом месте.
Ранее журнал назвал подводные лодки ВМС России проекта 945А "Кондор" и 885 "Ясень" лучшими в мире, также отдав вторую строчку российской разработке 885 "Ясень".
