ВСУ потеряли до 40 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, 20 автомобилей и ЗРК "Бук-М1" в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, 20 авто и ЗРК "Бук-М1" в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Димитрово, Камышеваха, Орехов и Запорожец Запорожской области.
22 июня 2022, 17:18