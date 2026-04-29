Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю.
- Уничтожено более 275 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 275 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину два артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) и шести бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Новогригоровка, Ленина, Рубежное, Красноярское, Грузское, Светлое, Кучеров Яр, Золотой Колодезь, Шевченко, Новоалександровка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 275 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в РФ террористическая организация