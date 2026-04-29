ВСУ за сутки потеряли более 275 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив более 275 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину два артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.