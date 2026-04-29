В Курске судью, обвиняемую в получении взятки, отправили под домашний арест

Из материалов дела следует, что 24 апреля 2025 года федеральный судья, рассматривая по существу находящееся в ее производстве уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в три миллиона рублей. По версии следствия, за денежное вознаграждение обвиняемая должна была при вынесении приговора назначить фигурантке не связанное с реальным лишением свободы наказание.