Суд изъял у экс-замглавы Минтранса имущество на шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял недвижимость, деньги, ювелирные украшения и другое имущество общей стоимостью более 6 миллиардов рублей у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова, его партнеров и родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Ответчиками по иску проходили Семенов, бывшие руководители ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов, Юрий Спасский и Виктор Парахин, а также ряд других лиц.

"Суд обратил в доход государства заявленное имущество: доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций; объекты недвижимости, автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и другие активы, указанные в иске", - сказал собеседник агентства.

Суд изъял у ответчиков 15 иномарок, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, а также ювелирные украшения и яхту. Стоимость изъятого имущества превышает более 6 миллиардов рублей.

Суд также изъял моторную яхту брата Семенова и мотоцикл Harley-Davidson бывшего руководителя ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Виктора Парахина.

Кроме того, с ответчиков солидарно взысканы 258,5 миллиона рублей, составляющие эквивалент стоимости проданных объектов недвижимости, а также госпошлина в 900 тысяч рублей.

Как сообщала Генпрокуратура , Семенов вместе со Смирновым, Спасским и Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.

По информации ведомства, для этого они привлекли IT-компанию "Инфорион Технологии", впоследствии переименованную в ООО "Инфорион". С 2009 года ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" заключило с ООО "Инфорион" более 20 контрактов на сумму свыше 340 миллионов рублей на обслуживание.

Генпрокуратура уточняла, что на неподтвержденные доходы ответчики построили загородные дома, приобретали квартиры и другое имущество, часть из которого оформили на аффилированных лиц.