23:04 29.04.2026 (обновлено: 23:50 29.04.2026)
Суд изъял у экс-замглавы Минтранса имущество на шесть миллиардов рублей

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял недвижимость, деньги, ювелирные украшения и другое имущество общей стоимостью более 6 миллиардов рублей у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова, его партнеров и родственников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Ответчиками по иску проходили Семенов, бывшие руководители ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслав Смирнов, Юрий Спасский и Виктор Парахин, а также ряд других лиц.
"Суд обратил в доход государства заявленное имущество: доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций; объекты недвижимости, автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и другие активы, указанные в иске", - сказал собеседник агентства.
Суд изъял у ответчиков 15 иномарок, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, а также ювелирные украшения и яхту. Стоимость изъятого имущества превышает более 6 миллиардов рублей.
Суд также изъял моторную яхту брата Семенова и мотоцикл Harley-Davidson бывшего руководителя ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Виктора Парахина.
Кроме того, с ответчиков солидарно взысканы 258,5 миллиона рублей, составляющие эквивалент стоимости проданных объектов недвижимости, а также госпошлина в 900 тысяч рублей.
Как сообщала Генпрокуратура, Семенов вместе со Смирновым, Спасским и Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.
По информации ведомства, для этого они привлекли IT-компанию "Инфорион Технологии", впоследствии переименованную в ООО "Инфорион". С 2009 года ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" заключило с ООО "Инфорион" более 20 контрактов на сумму свыше 340 миллионов рублей на обслуживание.
Генпрокуратура уточняла, что на неподтвержденные доходы ответчики построили загородные дома, приобретали квартиры и другое имущество, часть из которого оформили на аффилированных лиц.
Сам Семенов находится в СИЗО, суд арестовал его в конце 2024 года по делу о хищении более 200 миллионов рублей, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Также в СИЗО был отправлен Смирнов.
