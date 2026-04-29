Жителя Нижегородской области осудили за поджог военкомата и авто бывшей

МОСКВА, 29 апр- РИА Новости. Второй Западный военный в суд в Москве приговорил Владимира Морозова к 15 годам лишения свободы за поджог двух автомобилей своей бывшей сожительницы в Нижегородской области и военного комиссариата в Арзамасе, сообщает столичная прокуратура.
"Второй Западный военный суд вынес приговор в отношении 50-летнего Владимира Морозова… суд приговорил Морозова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба" и части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт".
Судом установлено, что в ночь на 23 февраля 2025 года Морозов на почве длительных неприязненных отношений к бывшей сожительнице и членам ее семьи заранее подготовил горючую жидкость и прибыл к дому женщины в Нижегородской области, где облил и поджег две машины и имущество в них. Авто уничтожены, общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.
"Кроме этого, Морозов в целях дестабилизации деятельности органов власти, имея заранее сформированный умысел на поджог, 23 февраля 2025 года прибыл к зданию военного комиссариата в городе Арзамас. Используя заранее приготовленные бутылки с горючей смесью и иные средства розжига, он совершил поджог здания", - рассказали в прокуратуре.
Так, отметили в надзорном ведомстве, он создал опасность гибели людей, причинения значительного ущерба и наступления иных тяжких последствий.
Приговор в законную силу не вступил.