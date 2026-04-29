Рейтинг@Mail.ru
Жителя Нижегородской области осудили за поджог военкомата и авто бывшей - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 29.04.2026 (обновлено: 20:13 29.04.2026)
Жителю Нижегородской области жали 15 лет за поджог авто бывшей и военкомата

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Морозова приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог двух автомобилей бывшей сожительницы и военкомата в Арзамасе.
  • Морозова признали виновным по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба" и "Террористический акт".
МОСКВА, 29 апр- РИА Новости. Второй Западный военный в суд в Москве приговорил Владимира Морозова к 15 годам лишения свободы за поджог двух автомобилей своей бывшей сожительницы в Нижегородской области и военного комиссариата в Арзамасе, сообщает столичная прокуратура.
"Второй Западный военный суд вынес приговор в отношении 50-летнего Владимира Морозова… суд приговорил Морозова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба" и части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт".
Судом установлено, что в ночь на 23 февраля 2025 года Морозов на почве длительных неприязненных отношений к бывшей сожительнице и членам ее семьи заранее подготовил горючую жидкость и прибыл к дому женщины в Нижегородской области, где облил и поджег две машины и имущество в них. Авто уничтожены, общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей.
"Кроме этого, Морозов в целях дестабилизации деятельности органов власти, имея заранее сформированный умысел на поджог, 23 февраля 2025 года прибыл к зданию военного комиссариата в городе Арзамас. Используя заранее приготовленные бутылки с горючей смесью и иные средства розжига, он совершил поджог здания", - рассказали в прокуратуре.
Так, отметили в надзорном ведомстве, он создал опасность гибели людей, причинения значительного ущерба и наступления иных тяжких последствий.
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияНижегородская областьАрзамасРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала