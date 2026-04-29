Жителя Нижегородской области осудили за поджог военкомата и авто бывшей

МОСКВА, 29 апр- РИА Новости. Второй Западный военный в суд в Москве приговорил Владимира Морозова к 15 годам лишения свободы за поджог двух автомобилей своей бывшей сожительницы в Нижегородской области и военного комиссариата в Арзамасе, сообщает столичная прокуратура.