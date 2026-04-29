20:01 29.04.2026 (обновлено: 20:02 29.04.2026)
В Москве суд утвердил запрет деятельности миноритария "Кондитерус Ком"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд утвердил решение о запрете деятельности миноритарного акционера "Кондитерус Ком" Игоря Семенова и конфискации его акций.
  • Решение вступило в законную силу.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о запрете деятельности на территории Россиииск миноритарного акционера "Кондитерус Ком" Игоря Семенова и конфискации его акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Московского городского суда оставлено без изменения решение Тверского районного суда города Москвы о запрете деятельности Семенова Игоря Александровича, входящего в состав объединения АО "Кондитерус Ком", и обращении в доход Российской Федерации принадлежащие ответчику именные акции АО "Кондитерус Ком",- сказали в суде.
Решение вступило в законную силу.
Тверской суд Москвы в начале октября 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединение Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года.
Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком", владеющая брендами "Яшкино" и "Кириешки". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
* Запрещенное в России экстремистское объединение
МоскваРоссияМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
