В Волгоградской области обвиняемому в убийстве судьи дали 22 года колонии

ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Сергея Кибальникова, который жестоко убил федерального судью в Камышине Волгоградской области, к 22 годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По информации СК, вечером 14 августа 2025 года у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Согласно материалам дела, которое рассматривал Волгоградский областной суд, подсудимому было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", "Незаконное изготовление оружия" и "Убийство при отягчающих обстоятельствах".
"Кибальникову назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год шесть месяцев, со штрафом 120 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Также уточняется, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда, расходов на погребение и организацию похорон, а также взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля.