В Волгоградской области обвиняемому в убийстве судьи дали 22 года колонии

ВОЛГОГРАД, 29 апр – РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил Сергея Кибальникова, который жестоко убил федерального судью в Камышине Волгоградской области, к 22 годам лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Также уточняется, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда, расходов на погребение и организацию похорон, а также взыскании стоимости восстановительного ремонта автомобиля.