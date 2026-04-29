На Урале суд приостановил работу школьной столовой, где отравились ученики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Суд приостановил работу школьной столовой в Полевском Свердловской области, где произошло массовое отравление учеников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, компания признана виновной в нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, которые и привели к вспышке кишечной инфекции среди учеников начальной школы №8.