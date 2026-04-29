На Урале суд приостановил работу школьной столовой, где отравились ученики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Суд приостановил работу школьной столовой в Полевском Свердловской области, где произошло массовое отравление учеников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Прокуратура региона 24 апреля организовала проверку по факту обращения в медучреждения не менее 20 учащихся школы №8 в Полевском с жалобами на рвоту и недомогание. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а управление Роспотребнадзора начало расследование по этим случаям заболевания.
"Суд приостановил деятельность школьной столовой в Полевском на 15 суток", – говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что управляет столовой ООО "Комбинат общественного питания".
По данным инстанции, компания признана виновной в нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, которые и привели к вспышке кишечной инфекции среди учеников начальной школы №8.
Претензии санитарных врачей, отмечают в суде, связаны с хранением продуктов и обработкой инвентаря, также выявлены нарушения организации питьевого режима, проблемы с санитарными книжками некоторых работников.