17:48 29.04.2026
На Урале суд приостановил работу школьной столовой, где отравились ученики

Суд - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Полевском Свердловской области произошло массовое отравление учеников школы №8.
  • Суд приостановил работу школьной столовой на 15 суток.
  • Компания «Комбинат общественного питания», управляющая столовой, признана виновной в нарушениях санитарно-эпидемиологических требований.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Суд приостановил работу школьной столовой в Полевском Свердловской области, где произошло массовое отравление учеников, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Прокуратура региона 24 апреля организовала проверку по факту обращения в медучреждения не менее 20 учащихся школы №8 в Полевском с жалобами на рвоту и недомогание. Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, а управление Роспотребнадзора начало расследование по этим случаям заболевания.
"Суд приостановил деятельность школьной столовой в Полевском на 15 суток", – говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что управляет столовой ООО "Комбинат общественного питания".
По данным инстанции, компания признана виновной в нарушениях санитарно-эпидемиологических требований, которые и привели к вспышке кишечной инфекции среди учеников начальной школы №8.
Претензии санитарных врачей, отмечают в суде, связаны с хранением продуктов и обработкой инвентаря, также выявлены нарушения организации питьевого режима, проблемы с санитарными книжками некоторых работников.
ПроисшествияПолевскойСвердловская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
