Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева

- Замоскворецкий суд Москвы до 6 августа 2026 года продлил срок ареста фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.
- Фигуранты просили суд отклонить ходатайство следствия о продлении ареста.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил срок ареста фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить обвиняемым Любомиру Корбе, Павлу Васину, Виктору Васину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок три месяца, до 6 августа 2026 года", - решил суд.
Фигуранты просили суд отклонить ходатайство следствия о продлении ареста. Так, Васины указали, что теракт совершать не собирались, сотрудничают со следствием и дают показания, могут проживать у себя дома в столичном регионе и являться на следственные действия. Корба подчеркнул, что тоже хотел бы на время следствия находиться на свободе, так как в СИЗО даже ни разу не получил права на звонок родственникам.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется. Руководитель Алексеева Игорь Костюков в апреле рассказал, что тот планирует вернуться на службу.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.