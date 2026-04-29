Суд в Краснодаре изъял активы экс-губернатора Ростовской области
15:35 29.04.2026 (обновлено: 15:39 29.04.2026)
Суд в Краснодаре изъял активы экс-губернатора Ростовской области

Суд в Краснодаре изъял в доход РФ активы экс-губернатора Ростовской области Чуба

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб
Экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства активы бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и других лиц, связанных с ним.
  • Суд обратил в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале 25 коммерческих организаций, включая ООО «Специализированный застройщик "Малюгина"» и ООО «Конкур».
СОЧИ, 29 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел иск Генпрокуратуры России и обратил в доход государства активы бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и других лиц, связанных с ним, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"Суд рассмотрел иск к представителям коммерческих структур Ростовской области и связанным с ними бывшему губернатору и его заместителю, а также депутату законодательного собрания Краснодарского края. Решением суда в доход Российской Федерации обращены 100% долей в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик "Малюгина" и ООО "Конкур", а также еще 25 коммерческих организаций", - говорится в Telegram-канале пресс-службы судов региона.
РоссияПроисшествияРостовская областьКраснодарВладимир ЧубГенеральная прокуратура РФКраснодарский край
 
 
