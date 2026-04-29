Суд оштрафовал разработчика видеоигр из США за отказ локализовать данные
11:31 29.04.2026 (обновлено: 12:55 29.04.2026)
Суд оштрафовал разработчика видеоигр из США за отказ локализовать данные

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американского разработчика и дистрибьютора компьютерных игр Take-Two Interactive Software на 2 миллиона рублей
  • Штраф назначили за отказ локализовать данные россиян.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей американского разработчика и дистрибьютора компьютерных игр Take-Two Interactive Software за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«
"Суд признал виновной компанию Take-Two Interactive Software, Inc по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Аналогичное решение было принято в отношении международной торговой ассоциации Interactive Advertising Bureau, Inc и казахтанской компании TOO Dynamic Technologies.
Этот же мировой судья назначил штрафы по 6 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян (по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ) клубу любителей дайвинга SNSI International Training Agency и ассоциации инструкторов по подводному плаванию NAUI Worldwide.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Суд оштрафовал центр дайвинга за отказ локализовать данные россиян
10 марта, 17:23
 
