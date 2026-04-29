Польский суд оставил в силе решение по экстрадиции Бутягина на Украину

"В результате отзыва апелляции по данному делу, она была оставлена без рассмотрения. Таким образом, законную силу имеет постановление Апелляционного суда Варшавы от 24 апреля 2026 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее в результате обмена заключенными по формуле "пять на пять" из Польши были освобождены россияне - археолог Александр Бутягин и Нина Попова, а также белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. В Польшу были переданы журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза. Двух последних белорусское госагентство Белта назвало польскими гражданами.