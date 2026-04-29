Польский суд оставил в силе решение по экстрадиции Бутягина на Украину

ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Решение Окружного суда Варшавы по экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина осталось в силе, несмотря на его освобождение, сообщил РИА Новости представитель Апелляционного суда Варшавы.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.
"В результате отзыва апелляции по данному делу, она была оставлена без рассмотрения. Таким образом, законную силу имеет постановление Апелляционного суда Варшавы от 24 апреля 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее в результате обмена заключенными по формуле "пять на пять" из Польши были освобождены россияне - археолог Александр Бутягин и Нина Попова, а также белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. В Польшу были переданы журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза. Двух последних белорусское госагентство Белта назвало польскими гражданами.