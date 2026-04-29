Рейтинг@Mail.ru
Польский суд оставил в силе решение по экстрадиции Бутягина на Украину - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 29.04.2026
Польский суд оставил в силе решение по экстрадиции Бутягина на Украину

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окружной суд Варшавы вынес решение о юридической допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, несмотря на то что впоследствии он был освобожден в результате обмена заключенными.
  • Апелляция на решение суда была отозвана, и решение о допустимости экстрадиции осталось в силе.
ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Решение Окружного суда Варшавы по экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина осталось в силе, несмотря на его освобождение, сообщил РИА Новости представитель Апелляционного суда Варшавы.
Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.
"В результате отзыва апелляции по данному делу, она была оставлена без рассмотрения. Таким образом, законную силу имеет постановление Апелляционного суда Варшавы от 24 апреля 2026 года", - сказал собеседник агентства.
Ранее в результате обмена заключенными по формуле "пять на пять" из Польши были освобождены россияне - археолог Александр Бутягин и Нина Попова, а также белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. В Польшу были переданы журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза. Двух последних белорусское госагентство Белта назвало польскими гражданами.
ВаршаваПольшаУкраинаАлександр Бутягин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала