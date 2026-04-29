Житель Хакасии получил 11 лет колонии за призывы к сбору денег для ВСУ

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Хакасии Шоваа Хертека за призывы к сбору денежных средств для ВСУ, склонение к госизмене и оправдание теракта на Крымском мосту, сообщает суд в своем канале на платформе "Макс"

Суд установил, что Хертек, относясь негативно к государственной власти РФ и являясь противником проведения специальной военной операции, в июне 2023 года в своем аккаунте в Instagram* размещал публикации и комментарии, побуждающие перечислять денежные средства Украине ВСУ для деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, после одной из подобных публикаций подсудимый пытался склонить к государственной измене россиянина, уговаривая его оказать финансовую помощь Украине и ВСУ. Однако собеседник отказался.

ДНР. Как уточнили в суде, в октябре 2022 года и январе 2023 года фигурант публиковал и комментарии, оправдывающие террористическую атаку ВСУ на Крымский мост и теракт в отношении военнослужащих ВС России в Макеевке

"Суд по совокупности преступлений назначил Хертеку наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года", - сообщили в суде.

Подсудимый осужден по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), части 1 статьи 30 (приготовление к преступлению), части 4 статьи 33 (подстрекательство к преступлению), статье 275 (государственная измена) и пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

Он также лишен права три года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете.

Приговор в законную силу не вступил.