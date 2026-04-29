Путин: страны, выполняющие обязательства ДНЯО, имеют право на мирный атом

ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия исходит из того, что все страны, добросовестно выполняющие обязательства по ДНЯО, имеют право на мирный атом без ограничений, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
"Исходим из того, что все страны, добросовестно выполняющие обязательства по ДНЯО, имеют неоспоримое право пользоваться благами мирного атома", - зачитал заявление президента РФ глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.