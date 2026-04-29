В Цхинвале открыли стелу в честь Героев Советского Союза из Южной Осетии

- В Цхинвале на территории школы открыли стелу в честь Героев Советского Союза и учителей, воевавших в Великую Отечественную войну.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Восьми Героям Советского Союза и четырем учителям, воевавшим на фронтах в Великую Отечественную войну, открыли стелу на территории школы в Цхинвале в среду, сообщает Sputnik Южная Осетия.
Мероприятие посетили руководство республики во главе с заместителем руководителя администрации президента Аланом Тибиловым, временный поверенный в делах России в Южной Осетии Денис Федоров, мэр Цхинвала Алан Габараев, а также депутаты парламента и представители общественности.
"Во дворе средней школы № 6 в столице Южной Осетии в среду прошло торжественное открытие стелы восьми Героям СССР из республики и четырем учителям образовательного учреждения, прошедшим Великую Отечественную войну", - говорится в публикации.
