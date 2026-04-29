Минюст США обвинил губернатора мексиканского штата в торговле наркотиками

- Минюст США предъявил обвинения в торговле наркотиками губернатору мексиканского штата Синалоа Рубену Роче Мойе и еще девяти действующим и бывшим мексиканским чиновникам.
- Обвиняемые, включая действующего губернатора, якобы сотрудничали с картелем Синалоа для поставок крупных партий наркотиков в США.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты предъявили обвинения в торговле наркотиками губернатору мексиканского штата Синалоа Рубену Роче Мойе и еще девяти действующим и бывшим мексиканским чиновникам, заявил минюст США.
"Все обвиняемые являются действующими или бывшими высокопоставленными чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов мексиканского штата Синалоа, включая действующего губернатора Рубена Рочу Мойю, и, как утверждается, сотрудничали с картелем Синалоа с целью поставок крупных партий наркотиков в США", - говорится в заявлении минюста.
Картель Синалоа внесен госдепартаментом США в официальный список иностранных террористических организаций (FTO) в феврале 2025 года. Группировка контролирует производство и поставку наркотиков из Мексики в США. Члены группировки неоднократно обвинялись в США в рэкете, наркоторговле, отмывании денег и незаконном обороте оружия.
