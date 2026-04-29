Рейтинг@Mail.ru
Авианосец "Джеральд Форд" покинет Ближний Восток, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 29.04.2026
Авианосец "Джеральд Форд" покинет Ближний Восток, пишут СМИ

© Фото : U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford), участвовавший в операции против Ирана, в ближайшие дни покинет Ближний Восток и вернется в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на нескольких американских чиновников.
"Авианосец "Джеральд Форд" покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни", - пишет издание со ссылкой на американские источники.
Газета подчеркивает, что в среду "Джеральд Форд" установил рекорд, находясь на плаву 309 дней, это больший срок, чем у любого другого современного американского авианосца, что сказалось на состоянии корабля, где неоднократно случались поломки.
Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, ранее часто попадал в поле зрения СМИ из-за происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля в марте. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца
В миреБлижний ВостокСШАИранДжеральд ФордFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала