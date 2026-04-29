Авианосец "Джеральд Форд" покинет Ближний Восток, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford), участвовавший в операции против Ирана, в ближайшие дни покинет Ближний Восток и вернется в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на нескольких американских чиновников.
"Авианосец "Джеральд Форд" покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни", - пишет издание со ссылкой на американские источники.
Газета подчеркивает, что в среду "Джеральд Форд" установил рекорд, находясь на плаву 309 дней, это больший срок, чем у любого другого современного американского авианосца, что сказалось на состоянии корабля, где неоднократно случались поломки.
Авианосец, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, ранее часто попадал в поле зрения СМИ из-за происшествий на борту. По данным газеты New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы ликвидировать пожар, вспыхнувший в прачечной корабля в марте. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала в конце февраля о системных сбоях в вакуумной канализации авианосца
