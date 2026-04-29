Белый дом просит у конгресса инвестиции на разработку и испытание оружия

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Белый дом просит у конгресса крупнейшие инвестиции в проектирование и тестирование оружия, создание истребителя F-47 и разработку искусственного интеллекта, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.
"Это (запрос на согласование бюджета - ред.) включает крупнейшие инвестиции в исследование, разработку, испытания и оценку в американской истории", - заявил Кейн на слушаниях в профильном комитете палаты представителей.
По его словам, бюджет Пенагона включает разработку истребителя F-47, строительство бомбардировщиков В-21 и БПЛА.
"Это включает более 17 миллиардов долларов для "Золотого купола" (система ПРО - ред.)", - сказал Кейн.
Ранее Белый дом опубликовал бюджетный запрос администрации президента США Дональда Трампа на 2027 финансовый год, в котором закладывается увеличение военного бюджета страны до рекордных 1,5 триллиона долларов.