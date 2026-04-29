Американского писателя могут причислить к лику православных святых - РИА Новости, 29.04.2026
05:16 29.04.2026 (обновлено: 09:16 29.04.2026)
Американского писателя могут причислить к лику православных святых

РПЦ может причислить иеромонаха Серафима к лику святых заграницей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  Православного писателя и проповедника иеромонаха Серафима (Роуза) могут причислить к лику святых Русской православной церкви заграницей.
  Для рассмотрения вопроса о канонизации создана специальная комиссия, которая соберет необходимые материалы и свидетельства о чудесах, связанных с отцом Серафимом.
  Если решение о канонизации будет положительным, отец Серафим станет первым святым, канонизированным Русской православной церковью заграницей из числа уроженцев США.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Родившегося в США православного писателя и проповедника иеромонаха Серафима (Роуза) могут причислить к лику святых Русской православной церкви заграницей, сообщил РИА Новости глава церковной комиссии по канонизациям архиепископ Гавриил (Чемодаков).
"Мы создали специальную комиссию, которая рассмотрит данный вопрос и соберет необходимые материалы и свидетельства о чудесах, связанных с отцом Серафимом. Эти документы будут представлены на Архиерейском соборе", — сказал владыка Гавриил.
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Архиепископ прокомментировал проект закона о борьбе с ненавистью в Канаде
23 апреля, 03:58
По его словам, в случае принятия положительного решения, оно будет отправлено на благословение Патриарха.
Архиерейский собор Русской православной церкви заграницей пройдет в Мюнхене с 29 апреля по 5 мая. По словам архиепископа, именно на нем могут быть представлены материалы, необходимые для рассмотрения вопроса о канонизации.
Если решение будет положительным, отец Серафим станет первым святым, канонизированным Русской православной церковью заграницей из числа уроженцев США, отметил собеседник агентства.
"Я думаю, есть вероятность, что в мае мы приблизимся к его канонизации", — сказал он.
Отец Серафим, в миру Юджин Деннис Роуз, родился в 1934 году и скончался в 1982-м. Он был одним из основателей монастыря святого Германа Аляскинского в Калифорнии, переводил православные тексты на английский язык и стал автором духовных произведений, которые издаются в разных странах, включая Россию.
Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В РПЦЗ рассказали о взрывном росте интереса к православию в Канаде и Техасе
27 марта, 04:21
 
