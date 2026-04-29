Американского писателя могут причислить к лику православных святых

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Родившегося в США православного писателя и проповедника иеромонаха Серафима (Роуза) могут причислить к лику святых Русской православной церкви заграницей, сообщил РИА Новости глава церковной комиссии по канонизациям архиепископ Гавриил (Чемодаков).

"Мы создали специальную комиссию, которая рассмотрит данный вопрос и соберет необходимые материалы и свидетельства о чудесах, связанных с отцом Серафимом. Эти документы будут представлены на Архиерейском соборе", — сказал владыка Гавриил.

По его словам, в случае принятия положительного решения, оно будет отправлено на благословение Патриарха.

Архиерейский собор Русской православной церкви заграницей пройдет в Мюнхене с 29 апреля по 5 мая. По словам архиепископа, именно на нем могут быть представлены материалы, необходимые для рассмотрения вопроса о канонизации.

Если решение будет положительным, отец Серафим станет первым святым, канонизированным Русской православной церковью заграницей из числа уроженцев США , отметил собеседник агентства.

"Я думаю, есть вероятность, что в мае мы приблизимся к его канонизации", — сказал он.