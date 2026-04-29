Подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он упал, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2026
04:32 29.04.2026
Подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он упал, пишут СМИ

CBS: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся

© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth SocialСотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth Social
Сотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коул Томас Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента США, был задержан после того, как споткнулся и упал.
  • У подозреваемого обнаружили дробовик, ножи и пистолет.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Коул Аллен, подозреваемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа в ходе ужина с журналистами, был задержан силовиками после того, как споткнулся: те немедленно навалились на него, обезоружили и сняли с него одежду для проверки на наличие взрывчатки, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
При себе у мужчины обнаружили дробовик, ножи и пистолет. При этом, по заверению властей, один из силовиков открыл огонь по Аллену, но злоумышленник никаких ранений не получил.
"Коул Томас Аллен бежал со скоростью около 9 миль в час (примерно 14,5 км/ч - ред.), когда он ворвался (на второй этаж отеля - ред.) и выстрелил из дробовика, находившегося при нем… Аллен споткнулся и упал на землю, и офицеры немедленно набросились на него, забрав у него оружие и рубашку, чтобы убедиться, что на нем нет взрывчатки", – передает телеканал.
По данным источников телеканала, выстрел в сотрудника службы безопасности якобы пришелся в мобильный телефон, находившийся в кармане его бронежилета. Экспертиза еще не подтвердила, что стреляли из дробовика злоумышленника.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
В понедельник Аллену предъявили обвинения по трем пунктам, включая покушение на жизнь президента, передавал ранее корреспондент РИА Новости из зала суда.
