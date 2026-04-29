Рейтинг@Mail.ru
В США резко пригрозили Эстонии и Латвии из-за войны с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 29.04.2026
В США резко пригрозили Эстонии и Латвии из-за войны с Россией

Половник Уилкерсон призвал Эстонию и Латвию не стремиться к конфликту с Россией

© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter — Американские военные, готовящиеся к десантированию в Эстонии
Американские военные, готовящиеся к десантированию в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что странам Прибалтики и Северной Европы не стоит стремиться к конфликту с Россией, так как они не могут рассчитывать на военную поддержку со стороны Вашингтона.
  • Лоуренс Уилкерсон назвал сегодняшнюю политику некоторых европейских стран по эскалации конфликта с Россией самоубийством.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Прибалтике и северной Европы не стоит стремиться к конфликту с Россией и ожидать военную поддержку со стороны Вашингтона, заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью профессору Гленну Диесену.
"Если вы вступите в войну с Россией, вы останетесь одни со своими проблемами. Литва, Латвия, Эстония, Норвегия, Швеция — даже не желайте войны с Россией!" — призвал военный.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Забудьте об этом!" В США сообщили Украине плохие новости из-за России
01:05
При этом эксперт назвал сегодняшнюю политику некоторых европейских стран по эскалации конфликта с Россией самоубийством и призвал не надеяться на помощь Вашингтона в случае начала военного конфликта.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
В МИД не раз заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с этим военно-политическим блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
МИД Эстонии обратился к России с дерзким требованием
26 апреля, 14:57
 
В миреРоссияЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала