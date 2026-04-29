Обвиняемый в кибершпионаже китаец предстанет перед судом в Хьюстоне

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гражданин КНР Сюй Цзэвэй, обвиняемый в кибершпионаже, включая кражу секретов разработки вакцин против COVID-19, предстанет перед судом в Хьюстоне 30 апреля, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Минюст США в понедельник сообщил, что Сюй Цзэвэй экстрадирован из Италии 25 апреля.

Слушание по мере пресечения назначено на 30 апреля в 10.30 по местному времени (17.30 мск), судебный процесс с участием присяжных - на 6 июля, следует из материалов суда. Сейчас он находится под стражей, выяснило РИА Новости.

По версии американских властей, Сюй Цзэвэй якобы действовал по заданию Шанхайского бюро государственной безопасности и работал на компанию Shanghai Powerock Network Co. Ltd, которая, предположительно, выполняла хакерские операции в интересах властей КНР

ФБР утверждает, что он участвовал в кампании HAFNIUM, в ходе которой были скомпрометированы более 12 700 организаций в США . По версии американских властей, в начале 2020 года он и его сообщники взломали сети техасского университета и похитили данные вирусологов и иммунологов, занимавшихся исследованием вакцин против COVID-19.

Гражданину КНР предъявлены девять пунктов обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из трёх пунктов о мошенничестве, до 10 лет - за умышленное повреждение компьютеров, а также два года за кражу персональных данных, которые будут добавлены к основному сроку.