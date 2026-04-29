Сенат отклонил резолюцию по ограничению полномочий Трампа в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, которая требовала одобрения конгресса для начала возможных военных действий против Кубы.
Согласно итогам голосования, 51 сенатор проголосовал "за" блокирование резолюции, 47 – "против", двое воздержались.
США обсудили с Кубой экономические реформы, пишут СМИ
21 апреля, 04:41
Как сообщает агентство Рейтер, сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт заявил, что голосование по военным полномочиям было неуместным, поскольку американский лидер Дональд Трамп не развертывал войска на Кубе.
29 января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.