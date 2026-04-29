02:41 29.04.2026
Сенат отклонил резолюцию по ограничению полномочий Трампа в отношении Кубы

В сенате США заблокировали резолюцию о военных полномочиях Трампа против Кубы

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, которая требовала одобрения конгресса для начала возможных военных действий против Кубы.
Согласно итогам голосования, 51 сенатор проголосовал "за" блокирование резолюции, 47 – "против", двое воздержались.
США обсудили с Кубой экономические реформы, пишут СМИ
Как сообщает агентство Рейтер, сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт заявил, что голосование по военным полномочиям было неуместным, поскольку американский лидер Дональд Трамп не развертывал войска на Кубе.
Ранее Трамп высказывал предположения, что Куба может стать следующей целью для США после урегулирования конфликта с Ираном.
29 января Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
"Мало не покажется": Лукашенко предупредил США о последствиях войны на Кубе
