США ищут способ избежать поражения в Иране, заявил эксперт
01:54 29.04.2026
США ищут способ избежать поражения в Иране, заявил эксперт

Дым в Тегеране после удара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен заявил, что США ищут способ избежать поражения в Иране.
  • Расмуссен предупредил, что дальнейшая эскалация в конфликте может серьезно отразиться на мировой экономике.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. США ищут способ для того, чтобы избежать поражения в Иране, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
"США сейчас ищут любой способ избежать поражения, но вероятно, им придется признать его", - сказал Расмуссен.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Эффектный маневр". В США предупредили о новой операции Трампа против Ирана
00:49
По его оценке, если этого не произойдет, ситуация может развиваться непредсказуемо. При этом эксперт назвал нереалистичными ожидания того, что Иран капитулирует в конфликте.
Расмуссен также предупредил, что дальнейшая эскалация в конфликте может серьезно отразиться на мировой экономике.
"Президент Дональд Трамп знает, что дальнейшая эскалация, возможно, приведет мир к глобальной рецессии или депрессии", - отметил он.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Президент США Дональд Трамп во время заявления перед прессой после инцидента со стрельбой на мероприятии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Худший вариант". В США сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана
Вчера, 17:35
 
