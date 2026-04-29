США ищут способ избежать поражения в Иране, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. США ищут способ для того, чтобы избежать поражения в Иране, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-президент вашингтонского политологического "Евразия-центра" Эрл Расмуссен.
"США сейчас ищут любой способ избежать поражения, но вероятно, им придется признать его", - сказал Расмуссен.
По его оценке, если этого не произойдет, ситуация может развиваться непредсказуемо. При этом эксперт назвал нереалистичными ожидания того, что Иран капитулирует в конфликте.
Расмуссен также предупредил, что дальнейшая эскалация в конфликте может серьезно отразиться на мировой экономике.
"Президент Дональд Трамп знает, что дальнейшая эскалация, возможно, приведет мир к глобальной рецессии или депрессии", - отметил он.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.