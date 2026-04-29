Йеменский университет впервые присоединился к SputnikPro

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 29.04.2026 (обновлено: 18:33 29.04.2026)
Первая лекция в формате SputnikPro прошла для студентов Йеменского университета

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 29 апреля состоялась первая лекция в формате SputnikPro для студентов факультета СМИ и коммуникаций Университета Саны.
  • Шеф-редакторы Sputnik Arabic Ажуз Язан и Сулейман Васим представили практические кейсы применения искусственного интеллекта в деятельности новостных агентств.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. 29 апреля состоялась первая лекция в формате SputnikPro для студентов факультета СМИ и коммуникаций Университета Саны, одного из ведущих вузов Йемена. Шеф-редакторы Sputnik Arabic Ажуз Язан и Сулейман Васим выступили перед учащимися и преподавателями, рассказав об особенностях работы новостного агентства с искусственным интеллектом в условиях цифровизации, а также о его роли в редакционной работе.
С приветственным словом от имени университета выступил заместитель декана факультета СМИ и коммуникации Хатим Али Хейдар Мукбиль ас-Салехи: "Мы должны принять как факт то, что технологии проникли практически во все области нашей жизни, но в мире медиа искусственный интеллект кардинально изменил непосредственно механизм создания контента — от сбора информации до её анализа. Сегодня практически не осталось ни одной сферы деятельности, где искусственный интеллект не играл бы важной роли".
В ходе мастер-класса спикеры представили участникам практические кейсы применения ИИ в деятельности новостных агентств - от подготовки новостных материалов и анализа данных до работы с мультимедийным контентом и инструментами верификации информации. Отдельное внимание было уделено вопросам профессиональной этики, достоверности и ответственности СМИ в условиях роста популярности цифровых платформ.
Шеф-редактор Sputnik Arabic Ажуз Язан отметил: "Наша цель состоит в том, чтобы повысить качество работы, ускорить доступ к информации и расширить инструменты анализа и проверки". Сулейман Васим подчеркнул, что "искусственный интеллект стремительно эволюционирует: из вспомогательного механизма в медиа он превратился в полноценного соавтора контента".
Студенты факультета СМИ и коммуникации Университета Саны активно включились в обсуждение, задав вопросы о перспективах профессии, роли международных информационных агентств и влиянии социальных сетей на формирование новостной повестки.
Университет Саны — крупнейшее государственное высшее учебное заведение Йемена, основанное в 1970 году. В структуре университета функционируют многочисленные факультеты, включая факультет СМИ и коммуникации, где ведётся подготовка специалистов в области журналистики, медиааналитики и цифровых коммуникаций. Университет играет важную роль в развитии образовательной и научной среды страны.
SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают медиаменеджеры Sputnik и приглашённые эксперты. В рамках сессий обсуждаются различные аспекты журналистской деятельности, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях и развитие цифровых медиа.
С 2018 года очные встречи проекта прошли в десятках стран, а онлайн-сессии охватили широкую международную аудиторию. Общее число участников SputnikPro превышает 15 000 человек.
ЙеменSputnikжурналистика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала