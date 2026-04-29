Йеменский университет впервые присоединился к SputnikPro

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. 29 апреля состоялась первая лекция в формате SputnikPro для студентов факультета СМИ и коммуникаций Университета Саны, одного из ведущих вузов Йемена. Шеф-редакторы Sputnik Arabic Ажуз Язан и Сулейман Васим выступили перед учащимися и преподавателями, рассказав об особенностях работы новостного агентства с искусственным интеллектом в условиях цифровизации, а также о его роли в редакционной работе.

С приветственным словом от имени университета выступил заместитель декана факультета СМИ и коммуникации Хатим Али Хейдар Мукбиль ас-Салехи: "Мы должны принять как факт то, что технологии проникли практически во все области нашей жизни, но в мире медиа искусственный интеллект кардинально изменил непосредственно механизм создания контента — от сбора информации до её анализа. Сегодня практически не осталось ни одной сферы деятельности, где искусственный интеллект не играл бы важной роли".

В ходе мастер-класса спикеры представили участникам практические кейсы применения ИИ в деятельности новостных агентств - от подготовки новостных материалов и анализа данных до работы с мультимедийным контентом и инструментами верификации информации. Отдельное внимание было уделено вопросам профессиональной этики, достоверности и ответственности СМИ в условиях роста популярности цифровых платформ.

Шеф-редактор Sputnik Arabic Ажуз Язан отметил: "Наша цель состоит в том, чтобы повысить качество работы, ускорить доступ к информации и расширить инструменты анализа и проверки". Сулейман Васим подчеркнул, что "искусственный интеллект стремительно эволюционирует: из вспомогательного механизма в медиа он превратился в полноценного соавтора контента".

Студенты факультета СМИ и коммуникации Университета Саны активно включились в обсуждение, задав вопросы о перспективах профессии, роли международных информационных агентств и влиянии социальных сетей на формирование новостной повестки.

Университет Саны — крупнейшее государственное высшее учебное заведение Йемена, основанное в 1970 году. В структуре университета функционируют многочисленные факультеты, включая факультет СМИ и коммуникации, где ведётся подготовка специалистов в области журналистики, медиааналитики и цифровых коммуникаций. Университет играет важную роль в развитии образовательной и научной среды страны.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают медиаменеджеры Sputnik и приглашённые эксперты. В рамках сессий обсуждаются различные аспекты журналистской деятельности, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях и развитие цифровых медиа.