Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рота 158-й бригады ВСУ почти в полном составе была уничтожена за месяц боевых действий.
- Данная информация - результат анализа некрологов убитых украинских военнослужащих в этом районе.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рота 158-й бригады ВСУ почти в полном составе была уничтожена за месяц боевых действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Кондратовки (село в Сумской области - ред.) только в апреле уничтожена практически в полном составе рота 1-го механизированного батальона 158-й ОМБр ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, данная информация - результат анализа некрологов убитых украинских военнослужащих в этом районе.
