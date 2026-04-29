06:34 29.04.2026 (обновлено: 09:03 29.04.2026)
ВСУ строят оборонительную линию в Черниговской области на границе с Россией

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВСУ готовят оборонительную линию в Черниговской области на границе с Россией, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
«

"В Семеновском районе Черниговской области враг силами подразделений государственной специальной службы транспорта строит оборонительные сооружения по рубежу Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи", — рассказал собеседник агентства.

Из-за дистанционного минирования украинскими военными все населенные пункты севернее этого участка стали небезопасными для мирных жителей. Бойцы "Севера" бьют по этим инженерным подразделениям, что подтверждают некрологи, добавили в силовых структурах.
Семеновский район расположен на севере Черниговской области, граничащей с Брянской областью.
По данным Минобороны, ВСУ в зоне действия группировки "Север" за минувшие сутки потеряли более 150 военных и несколько складов с боеприпасами.
