ВСУ строят оборонительную линию в Черниговской области на границе с Россией.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ВСУ готовят оборонительную линию в Черниговской области на границе с Россией, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

Из-за дистанционного минирования украинскими военными все населенные пункты севернее этого участка стали небезопасными для мирных жителей. Бойцы "Севера" бьют по этим инженерным подразделениям, что подтверждают некрологи, добавили в силовых структурах.