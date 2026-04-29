Рейтинг@Mail.ru
В России выросло число спам-звонков от студий и школ вокала
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 29.04.2026
В России выросло число спам-звонков от студий и школ вокала

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом квартале 2026 года количество спам-звонков от студий и школ вокала выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • С января по март сервис «МТС Защитник» выявил и заблокировал более 17,3 миллиона спам-звонков от студий и школ вокала.
  • Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе агрессивный маркетинг от недобросовестных фирм станет экономически невыгодным, и случаев таких обзвонов станет меньше.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество спам-звонков от студий и школ вокала в первом квартале 2026 года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста интереса россиян к такому досугу, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"По итогам первого квартала 2026 года количество спам-звонков от студий и школ вокала выросло почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март сервис "МТС Защитник" выявил и заблокировал более 17,3 миллиона таких звонков, а на каждого абонента пришлось в среднем по два нежелательных вызова", - сообщили в сервисе.
По данным аналитиков сервиса, в России наблюдается рост интереса к вокальным и музыкальным курсам. В 2025 году спрос на такой вид досуга вырос на 47%, а ключевая аудитория курсов – взрослые люди от 25 до 45 лет.
Спамеры постоянно анализируют актуальные тренды и следуют им, и тема школ вокала не стала исключением.
Чаще всего россияне получают предложения от школ вокала в понедельник в 11.00, когда они возвращаются на работу, а их бдительность в среднем снижается. Причем большинство таких звонков поступает основной целевой аудитории музыкальных курсов, то есть взрослым россиянам старше 25 лет.
При этом спамеры совершают большое количество коротких звонков с целью проверить работоспособность номера для дальнейшего контакта с абонентом. Средняя длительность таких звонков - 16 секунд, а доля долгих разговоров (более минуты) составляет всего 2%.
"Недобросовестные компании все настойчивее предлагают курсы, но в долгосрочной перспективе такая модель начнет рушиться... Компаниям станет экономически невыгодно совершать такие обзвоны, а значит, в ближайшем будущем случаев агрессивного маркетинга от недобросовестных фирм станет меньше", - прокомментировали эксперты.
РоссияМТСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала