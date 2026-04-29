Совкомбанк поддержит проведение Городского полумарафона в Галиче 17 мая

20:19 29.04.2026

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Совкомбанк вновь выступит титульным партнером Городского полумарафона "Галичское Заозерье Совкомбанк", в котором примут участие свыше 1,5 тысячи спортсменов из более чем 20 регионов России, сообщает банк.
Программа полумарафона, который пройдет 17 мая в Галиче Костромской области, включает дистанции от 500 метров до 21,1 километра и позволяет проявить себя каждому спортсмену, независимо от возраста и опыта. Вместе с мастерами спорта, призерами всероссийских состязаний на старт выйдут воспитанники спортшкол Костромской области и совсем юные любители бега, семейные команды.
Новым элементом соревнований в этом году станет борьба за учрежденные организаторами титулы Князя и Княгини галичской версты. Один из участков дистанции протяженностью 1067 метров будет выделен отдельным хронометражем. Спортсмену и спортсменке, показавшим лучшие результаты на этом отрезке, будут вручены особые почетные награды.
Как отмечается в сообщении, цель проекта "Галичское Заозерье" – не только популяризация здорового образа жизни и спорта, но и развитие туристического потенциала территории, сохранение культурного и исторического наследия Галичской земли. Для участников и гостей соревнований подготовлены концертная программа на центральной площади Галича, экскурсии, мастер-классы, автобусные поездки по окрестностям.
"Совкомбанк гордится тем, что выступает титульным партнером Городского полумарафона "Галичское Заозерье" уже не первый год. Для нас это больше, чем просто спортивное мероприятие – это инвестиция в здоровье нации, в развитие регионов и сохранение культурного наследия России. Поддерживая "Галичское Заозерье", мы помогаем превратить старинный Галич в центр притяжения для любителей бега и активного туризма со всей страны. Совкомбанк будет и дальше содействовать развитию северо-запада Костромской области, создавая возможности для качественного отдых и занятий спортом", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента по связям с общественностью ПАО "Совкомбанк" Антона Запольского.
Организатором полумарафона и других спортивных соревнований проекта "Галичское Заозерье" выступает АНО "Галицкая провинция" при поддержке администрации Костромской области.
 
