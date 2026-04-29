Рейтинг@Mail.ru
Совбез: зачистка сирийского химического досье лоббируется Великобританией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 29.04.2026 (обновлено: 11:12 29.04.2026)
Совбез: зачистка сирийского химического досье лоббируется Великобританией

Совбез: зачистка сирийского химического досье профинансирована Великобританией

© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Англия является ключевым донором миссии ОЗХО в Сирии, заявили в аппарате Совета безопасности России.
  • Там добавили, что зачистка сирийского химического досье фактически лоббируется Великобританией.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зачистка сирийского химического досье профинансирована и лоббируется Великобританией, заявили журналистам в аппарате Совета безопасности РФ.
"Особую роль в сирийском треке играет Лондон. Англия не скрывает, что является ключевым донором миссии ОЗХО в Сирии, влив миллионы долларов в операции, направленные на "искоренение наследия Б. Асада". Фактически, зачистка сирийского химического досье профинансирована и лоббируется страной, которая исторически занимала наиболее жесткую позицию в отношении Дамаска", - говорится в заявлении.
ВеликобританияРоссияЛондонОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала