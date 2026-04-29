- Англия является ключевым донором миссии ОЗХО в Сирии, заявили в аппарате Совета безопасности России.
- Там добавили, что зачистка сирийского химического досье фактически лоббируется Великобританией.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зачистка сирийского химического досье профинансирована и лоббируется Великобританией, заявили журналистам в аппарате Совета безопасности РФ.
"Особую роль в сирийском треке играет Лондон. Англия не скрывает, что является ключевым донором миссии ОЗХО в Сирии, влив миллионы долларов в операции, направленные на "искоренение наследия Б. Асада". Фактически, зачистка сирийского химического досье профинансирована и лоббируется страной, которая исторически занимала наиболее жесткую позицию в отношении Дамаска", - говорится в заявлении.