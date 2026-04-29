В Сочи будут еженедельно проверять качество морской воды

Краткий пересказ от РИА ИИ С мая Роспотребнадзор начнет еженедельно проверять качество морской воды в Сочи.

Традиционно за один сезон проводится около шести тысяч исследований.

СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора Краснодарского края планируют приступить к еженедельной проверке качества морской воды во всех районах Сочи в мае, когда температура воды прогреется выше 18 градусов тепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.

"Когда температура воды будет выше 18 градусов, Роспотребнадзор начнет плановые исследования проб морской воды - еженедельно во всех районах", - сказали в пресс-службе.

По данным мэрии, традиционно за один сезон проводится около 6 тысяч исследований.

Обходы пляжей и инспекцию галечной полосы, отметили в пресс-службе, ежедневно проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, пользователи пляжных территорий - порядка 30 человек.