В Сочи будут еженедельно проверять качество морской воды

14:56 29.04.2026 (обновлено: 14:59 29.04.2026)
РИА Новости: в Сочи с мая будут еженедельно проверять качество морской воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С мая Роспотребнадзор начнет еженедельно проверять качество морской воды в Сочи.
  • Традиционно за один сезон проводится около шести тысяч исследований.
СОЧИ, 29 апр – РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора Краснодарского края планируют приступить к еженедельной проверке качества морской воды во всех районах Сочи в мае, когда температура воды прогреется выше 18 градусов тепла, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации курорта.
"Когда температура воды будет выше 18 градусов, Роспотребнадзор начнет плановые исследования проб морской воды - еженедельно во всех районах", - сказали в пресс-службе.
По данным мэрии, традиционно за один сезон проводится около 6 тысяч исследований.
Обходы пляжей и инспекцию галечной полосы, отметили в пресс-службе, ежедневно проводят сотрудники районных администраций, департамента курортов и туризма, пользователи пляжных территорий - порядка 30 человек.
В мэрии добавили, что также на трех катерах и гидроцикле обследование с моря ведет Государственная инспекция по маломерным судам МЧС РФ совместно с управлением гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи.
СочиКраснодарский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
