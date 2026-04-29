Собрания собственников жилья могут перевести в электронный вид

Краткий пересказ от РИА ИИ Законопроект о цифровизации протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме будет внесен в Госдуму до конца созыва.

Проект предполагает проведение собраний преимущественно через платформу ГИС ЖКХ и региональные информационные системы, а очные собрания будут возможны только в домах с до 30 квартир.

Инициатива направлена на устранение посредников в виде управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК при проведении голосований, что должно помочь бороться с подменами и нарушениями.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Разработанный и согласованный с ведомствами законопроект о цифровизации протоколов общих собраний собственников (ОСС) помещений в многоквартирном доме будет внесен в Госдуму до конца созыва, сообщила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Парламентской газете". "Точной статистики у нас нет, но я не ошибусь, если скажу, что как минимум половина собраний проходят с нарушениями. На протяжении всего 8-го созыва Госдумы я и мои коллеги по комитету по ЖКХ пытаемся найти решение… После долгих попыток совместно с Минстроем мы вышли на концепцию законопроекта о цифровизации ОСС", - сказала Разворотнева

"Проект предполагает проведение собраний преимущественно через платформу ГИС ЖКХ и региональные информационные системы. Проводить очные собрания можно будет только в небольших домах, в которых до 30 квартир. Обязательное условие участия в цифровом собрании - подтвердить свою личность", - добавила депутат.

Разворотнева пояснила, что после начала голосования система сформирует и выдаст бюллетень по определенной форме, четко по тому перечню вопросов, которые сформулировал инициатор, и проголосовать через систему можно двумя способами: непосредственно в электронном виде через личный кабинет либо заполнив типовую машиночитаемую форму, которую будет определять Минстрой.

"Организатор собрания, он же администратор, сканирует эти бюллетени, которые формируются системой. И еще до того, как сформирован протокол, собственнику придет извещение о том, как он проголосовал и по каким вопросам. Если человек не согласен, если это было не его голосование, там будет кнопка, с помощью которой можно аннулировать голос или поставить его заново", - рассказала она.

В этом плане, по словам парламентария, предусматривается инфраструктура поддержки, которую должен создать регион: субъект может делегировать органам местного самоуправления - МФЦ или иной государственной организации - полномочия по оказанию консультационно-организационной помощи.

"И, наконец, последняя новелла заключается в том, что мы убираем управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в качестве посредника, к которому люди несут протокол. Именно на этом этапе очень часто сейчас происходят подмены", - подчеркнула Разворотнева.

Она считает, что процесс будет строже контролироваться, появятся дополнительные действия, но жить так, как сейчас, невозможно - когда дома передаются без ведения собственников от одной компании другой, когда без ведения собственников взлетает плата за содержание жилья, когда деньги, которые собственники собирали на капремонт, списываются, а люди об этом ничего не знают.