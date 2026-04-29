03:07 29.04.2026
В МЧС рассказали о новых нормах питания служебных собак

В рацион служебных собак и щенков включили геркулес, кефир и молоко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МЧС России разработали новые нормы обеспечения продуктами питания штатных служебных собак и щенков.
  • В рацион служебных собак и щенков включены говядина, баранина или конина, а также крупы, геркулес, кефир, молоко, творог и куриные яйца.
  • Нормы питания для щенков предусматривают постепенное увеличение количества продуктов с возрастом.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новые нормы обеспечения продуктами питания штатных служебных собак и щенков в системе МЧС России включают в себя, кроме 400 граммов говядины, баранины или конины, ежедневное кормление животных геркулесом, кефиром или молоком, а также творогом и даже куриным яйцом, соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что при разработке документа были использованы нормы обеспечения кормами и продуктами штатных животных войск национальной гвардии РФ, а также ведомственные нормы Росгвардии по замене одних кормов и продуктов другими.
Как следует из новых норм обеспечения продуктами штатных собак и щенков МЧС России, теперь служебная собака будет получать в сутки от 400 до 600 граммов гречневой, овсяной, ячневой или пшеничной крупы. Рацион питания взрослых собак также предусматривает пшено, рис и геркулес. Щенкам с месячного возраста полагается с еженедельным равномерным увеличением от 40 до 600 граммов этих круп.
Взрослым служебным собакам также полагается в сутки 400 граммов мяса говядины, баранины или конины на кости. Щенки в возрасте от месяца будут получать, соответственно, от 20 до 400 граммов мяса с увеличением нормы до достижения шести месяцев.
Кроме того, двухнедельным щенкам с еженедельным равномерным увеличением нормы предусматривается выдача 150-500 граммов кефира или молока, а также с трехнедельного возраста 50-250 граммов творога, одного куриного яйца и 2-35 граммов витаминно-минеральной подкормки.
