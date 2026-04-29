В МЧС рассказали о новых нормах питания служебных собак

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Новые нормы обеспечения продуктами питания штатных служебных собак и щенков в системе МЧС России включают в себя, кроме 400 граммов говядины, баранины или конины, ежедневное кормление животных геркулесом, кефиром или молоком, а также творогом и даже куриным яйцом, соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что при разработке документа были использованы нормы обеспечения кормами и продуктами штатных животных войск национальной гвардии РФ , а также ведомственные нормы Росгвардии по замене одних кормов и продуктов другими.

Как следует из новых норм обеспечения продуктами штатных собак и щенков МЧС России, теперь служебная собака будет получать в сутки от 400 до 600 граммов гречневой, овсяной, ячневой или пшеничной крупы. Рацион питания взрослых собак также предусматривает пшено, рис и геркулес. Щенкам с месячного возраста полагается с еженедельным равномерным увеличением от 40 до 600 граммов этих круп.

Взрослым служебным собакам также полагается в сутки 400 граммов мяса говядины, баранины или конины на кости. Щенки в возрасте от месяца будут получать, соответственно, от 20 до 400 граммов мяса с увеличением нормы до достижения шести месяцев.