Биолог назвал плюсы снегопада в апреле

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сережки цветущих растений могут опадать в результате обильных осадков, благодаря чему становится меньше пыльцы и аллергенов, сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

"Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона", - рассказал Филин.