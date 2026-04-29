Биолог назвал плюсы снегопада в апреле
02:22 29.04.2026
Биолог назвал плюсы снегопада в апреле

РИА Новости: сережки цветущих растений, вызывающие аллергию, опали из-за снега

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин сообщил, что из-за обильных осадков могут опадать сережки цветущих растений.
  • По словам Филина, после опадения сережек растений из-за снегопада становится меньше пыльцы и аллергенов, что благоприятно для аллергиков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сережки цветущих растений могут опадать в результате обильных осадков, благодаря чему становится меньше пыльцы и аллергенов, сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.
Ранее синоптики сообщали, что за сутки понедельника в Москве выпало порядка 21 миллиметра осадков, а высота снежного покрова составила 12 сантиметров. Во вторник выпадение осадков продолжилось. Согласно прогнозам, снег будет идти до среды.
"Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона", - рассказал Филин.
Высота снега в Москве побила рекорд 55-летней давности
