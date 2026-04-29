В Зеленограде завели дело из-за гибели ребенка, запрыгнувшего на трактор

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 12-летнего ребенка, который запрыгнул на уборочный трактор в Зеленограде, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
В среду в столичной Госавтоинспекции сообщили, что 12-летний мальчик запрыгнул на щетку уборочного трактора, который подметал дорогу в Зеленограде, и погиб.
Отмечается, что в настоящее время следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В прокуратуре Москвы добавили, что надзорный орган контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, ход и результаты процессуальной проверки также находятся на контроле ведомства.