В Зеленограде завели дело из-за гибели ребенка, запрыгнувшего на трактор
14:19 29.04.2026
СК: в Зеленограде завели дело из-за гибели ребенка, запрыгнувшего на трактор

  • В Зеленограде 12-летний мальчик запрыгнул на щетку уборочного трактора и погиб.
  • Столичный СК и прокуратура устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 12-летнего ребенка, который запрыгнул на уборочный трактор в Зеленограде, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
В среду в столичной Госавтоинспекции сообщили, что 12-летний мальчик запрыгнул на щетку уборочного трактора, который подметал дорогу в Зеленограде, и погиб.
"Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что в настоящее время следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В прокуратуре Москвы добавили, что надзорный орган контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, ход и результаты процессуальной проверки также находятся на контроле ведомства.
