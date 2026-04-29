СК раскрыл подробности о пожаре в московской новостройке

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В новостройке на севере Москвы, где накануне произошел пожар, была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, не работали системы пожарной сигнализации и пожаротушения, сообщает Следственный комитет России.

Пожар в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке произошел во вторник, он был потушен на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщили РИА Новости в столичном главке СК России , восемь человек погибли при пожаре.

"Непосредственными причинами трагедии явились отсутствие функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок, возведённых из горючего материала без окон и систем вентиляции. Наряду с этим была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, что в критической ситуации не позволило людям своевременно эвакуироваться", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе " Макс ".

Отмечается, что с подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.