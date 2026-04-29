14:14 29.04.2026 (обновлено: 14:23 29.04.2026)
СК раскрыл подробности о пожаре в московской новостройке

СК: в новостройке в Москве была заблокирована одна из пожарных лестниц

  • В новостройке на севере Москвы произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек.
  • Следственный комитет России выявил нарушения правил безопасности: не работали системы пожарной сигнализации и пожаротушения, была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, а также несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В новостройке на севере Москвы, где накануне произошел пожар, была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, не работали системы пожарной сигнализации и пожаротушения, сообщает Следственный комитет России.
Пожар в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке произошел во вторник, он был потушен на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщили РИА Новости в столичном главке СК России, восемь человек погибли при пожаре.
"Непосредственными причинами трагедии явились отсутствие функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок, возведённых из горючего материала без окон и систем вентиляции. Наряду с этим была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, что в критической ситуации не позволило людям своевременно эвакуироваться", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что с подозреваемыми проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.
Уточняется также, что было допрошено свыше 70 свидетелей, среди которых лица, осуществляющие трудовую деятельность на объекте, и очевидцы пожара. Проведено пять обысков и шесть выемок, изъята организационно-распорядительная и кадровая документация организаций. Кроме того, назначено 13 судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
