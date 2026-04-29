Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 29.04.2026 (обновлено: 11:32 29.04.2026)
ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, повреждены восемь домов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали Ворошиловский район Донецка с применением ударных БПЛА самолетного типа.
  • Повреждены не менее восьми жилых домов и по меньшей мере два гражданских легковых автомобиля.
ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские военные атаковали Ворошиловский район Донецка с применением ударных БПЛА самолетного типа, повреждены восемь жилых домов, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
Утром в среду мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Ворошиловском районе повреждено остекление жилых домов.
"В результате атаки на частный сектор многочисленные повреждения получили не менее восьми частных жилых домостроений, в которых выбито остекление", – сказал сотрудник ведомства.
Он добавил, что повреждения получили ещё по меньшей мере два гражданских легковых автомобиля. На месте обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа.
ДонецкРоссияАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала