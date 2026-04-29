ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка, повреждены восемь домов

- Украинские военные атаковали Ворошиловский район Донецка с применением ударных БПЛА самолетного типа.
- Повреждены не менее восьми жилых домов и по меньшей мере два гражданских легковых автомобиля.
ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские военные атаковали Ворошиловский район Донецка с применением ударных БПЛА самолетного типа, повреждены восемь жилых домов, рассказал РИА Новости сотрудник Следственного комитета России.
Утром в среду мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Ворошиловском районе повреждено остекление жилых домов.
"В результате атаки на частный сектор многочисленные повреждения получили не менее восьми частных жилых домостроений, в которых выбито остекление", – сказал сотрудник ведомства.
Он добавил, что повреждения получили ещё по меньшей мере два гражданских легковых автомобиля. На месте обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа.
